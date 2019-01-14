Авиадиспетчеры Канады заказали пиццу коллегам из США

Авиадиспетчеры из Канады послали сотни пицц своим американским коллегам, которые продолжают работать в условиях закрытия федерального правительства, сообщает «Би-би-си».

Авиадиспетчеры относятся к числу сотрудников, которые не смогли приостановить свою службу и поэтому продолжили работать без оплаты.

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Отмечается, что инициатива началась с желания нескольких канадских контролеров оказать поддержку своим коллегам в США и показать, что они думают о них. По их словам, канадцы будут и дальше поддерживать своих американских коллег.

Ранее сообщалось, что нынешний шатдаун в США стал самым длинным в истории.