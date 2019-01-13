Ученица школы в Сызрани рассказала подробности нападения на учительницу

Ученица одной из школ Сызрани рассказала подробности инцидента, в результате которого учительница получила сотрясение мозга, передает «360».

По словам девочки, ударивший педагога школьник часто был участником подобных инцидентов.

Она отметила, что на урок к девятому классу пришел восьмиклассник и продолжил устроенный ранее конфликт со сверстником.

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В перепалку вмешалась преподаватель физкультуры, за что зачинщик ссоры, как утверждается, ударил ее по голове.

Учительница одной из школ города Сызрань Самарской области получила сотрясение мозга, вмешавшись в драку между своими учениками.