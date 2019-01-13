СК проводит проверку после инцидента с самолетом в Шереметьево

Следственный комитет проводит доследственную проверку после того, как самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА «Новости».

«По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы», — рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Лариса Марковец.

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В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что последствия инцидента с выкатившимся со взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолетом полностью ликвидированы.