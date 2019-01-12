В аэропортах Москвы отменили и задержали более 50 рейсов

В московских аэропортах из-за неблагоприятной погоды отменили и задержали 54 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно информации на 23.19 мск, в Домодедово отменили 10 рейсов и задержали еще пять. В Шереметьево задержаны 11 рейсов, а во Внуково — 19 задержано и девять отменено.

Ранее Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупредил жителей столицы, что город накроет «мощнейшим снегопадом».