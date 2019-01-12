Во Франции задержали около 100 «желтых жилетов»

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Во Франции полиция задержала около 100 участников акции протеста «желтых жилетов». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Париже протестующие устроили беспорядки у Триумфальной арки.

Как отмечается, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 32 тысяч человек.

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При этом до начала акции «желтых жилетов» полиция взяла под стражу 29 человек за наличие у них оружия.

Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» уничтожили более половины дорожных радаров во Франции.