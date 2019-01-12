Источник сообщил о продлении следствия по делу украинских моряков

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Срок следствия по делу украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, был продлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, расследование продлится до 25 мая.

Кроме того, источник отметил, что следствие настаивает на продлении ареста моряков на три месяца — до 26 апреля.

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Ранее стало известно, что 15 января суд рассмотрит запрос ФСБ о продлении ареста украинских моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.