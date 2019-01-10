В Бирюлево в шахте лифта нашли череп и кости

Человеческие кости нашли при проведении работ в шахте лифта на юге Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Сообщение об обнаружении останков поступило в отдел полиции по району Бирюлево Восточное. Были обнаружены кости черепа, ребер, бедренной кости.

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Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, останки были найдены в шахте лифта недостроенного здания, находящегося на реконструкции.

По предварительным данным, смерть человека наступила более 25 лет назад. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется доследственная проверка.