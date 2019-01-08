Савченко прокомментировала ситуацию с автокефалией ПЦУ

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Депутат Верховной рады Украины Надежды Савченко в эфире NewsOne прокомментировала ситуацию с получением томоса на автокефалию православной церковью на Украине.

По ее мнению, церковь на Украине в итоге объединится благодаря желанию самих жителей страны, а не властей.

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«У нас уже есть один Бог. Нечего его делить на разные церкви», — сказала Савченко.

7 января Константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась проводить службы с ПЦУ.