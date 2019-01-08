Порядок на акции «желтых жилетов» во Франции обеспечат 80 тысяч полицейских

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что для обеспечения порядка на следующей, девятой по счету акции протеста «желтых жилетов» будут мобилизованы 80 тысяч правоохранителей по всей стране, передает французский телеканал TF1.

По его словам, увеличение числа полицейских на митингах связано с «изменением тактики» протестующих, которые «используют акции протеста, чтобы громить».

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«Мы тоже будем менять наши методы. То есть необходимо инвестировать в оборудование, надо быть более мобильными», — сказал Филипп.

Французский премьер уточнил, что в столице за порядком будут следить около пяти тысяч полицейских и жандармов.

Акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции по субботам с 17 ноября, участники сначала выступали против повышения цен на топливо, затем они стали требовать отставки президента и правительства.

Ранее сообщалось, что во Франции задумались о наказании за несогласованные митинги.