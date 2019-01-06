Власти Магнитогорска объявили о запуске лифтов в пострадавшем от взрыва доме
Представители губернатора Челябинской области сообщили о том, что в подъездах, которые уцелели при взрыве бытового газа в Магнитогорске, запустят лифты, передает ТАСС.
«Сегодня в доме №164 по проспекту Карла Маркса будут запущены лифты: с 10:00 мск - с девятого по двенадцатый подъезд; до 15:00 мск - с первого по четвертый подъезд», — сообщили представители губернатора.
Ранее сообщалось, что демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов дома, которые пострадали в результате взрыва газа в Магнитогорске, завершится в течение 45 дней.