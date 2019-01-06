В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов

В московских аэропортах отменили и задержали 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно информации на 00.22 мск, в Домодедово отменили 15 рейсов и задержали еще пять. В Шереметьево задержаны два рейса, а во Внуково — семь.

Ранее сообщалось, что в городе в субботу, 5 января, ожидается до -6°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от -8 до -6°С. Днем облачно с прояснением, местами небольшой снег, гололедица. Ветер северный, 3-8 м/c.