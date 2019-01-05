Посольство уточняет гражданство похищенных пиратами моряков у берегов Бенина

Российские дипломаты проверяют информацию о российском гражданстве моряков, которые были похищены с судна у берегов Бенина в Африке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в Республике Бенин.

Ранее сообщалось, что атаковавшие судно MSC Mandy с российским экипажем пираты похитили шесть россиян.

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В российской дипмиссии уточнили, что на судне находились 26 человек, из которых двое граждан Грузии, четверо граждан Украины и 20 человек — граждане России (ранее поступала информация, что на борту находились 23 россиянина и один украинец).

«В ходе нападения было захвачено шесть человек, их гражданство неизвестно», — сообщили в посольстве.

Также там уточнили, что инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января.