На Украине военкомы помогали солдатам дезертировать из ВСУ

ГБР: сотрудники ТЦК в Киевской области помогали военным дезертировать из ВСУ
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Киевской области и психолог одной из воинских частей оказались причастны к организации дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило украинское государственное бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, в противоправной схеме участвовали офицер-психолог воинской части, его брат-адвокат, а также отдельные должностные лица одного из районных территориальных центров комплектования.

В ГБР отметили, что за денежное вознаграждение подозреваемые помогали военнослужащим самовольно оставлять службу, в том числе организовывали побеги из учебных центров ВСУ с последующими обещаниями перевода в тыловые подразделения. Кроме того, фигуранты обеспечивали уклонение от мобилизации для военнообязанных.

В конце прошлого года стало известно, что более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку» из ВСУ в 2025 году. С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

Ранее пленный ВСУ рассказал, на что идут дезертиры, чтобы не возвращаться на фронт.
 
