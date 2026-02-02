В МИД подтвердили встречу Лаврова с главой МИД Швейцарии Кассисом

Захарова: Лавров и Кассис будут говорить о путях преодоления кризиса ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи 6 февраля обсудят пути преодоления нынешнего глубокого кризиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Берне сообщили, что Кассис посетит Москву и Киев в качестве действующего председателя ОБСЕ.

По словам Захаровой, встреча пройдет 6 февраля.

«Рассчитываем детально обсудить возможности Действующего председателя по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности – военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном», — рассказала дипломат.

Захарова добавила, что Кассис не планирует проводить брифинг с журналистами по итогам переговоров. В свою очередь Лавров после встречи с Кассисом сделает необходимое заявление для прессы.

Ранее Лавров назвал несерьезными слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией.