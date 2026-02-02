Екатеринбуржца жестоко избили из-за конфликта с управляющей компанией

Екатеринбуржец, добивавшийся смены УК, был избит, но в итоге смог это сделать. Об этом он рассказал Ura.ru.

В доме на улице Мостовой, 47, больше чем год спустя сменили управляющую компанию «ГринСервис». Свои претензии в адрес организации изначально озвучил местный житель Иван. В августе 2025 года он стал жертвой нападения и попал в больницу.

Екатеринбуржец уверен, что его избили люди, связанные с «ГринСервисом», но прямых доказательств пока нет. Тогда правоохранители задержали двоих человек. Сейчас они находятся в следственном изоляторе.

Жильцы многоэтажки поддержали активиста, так как тоже были недовольны работой УК.

«Я начал менять управляющую компанию еще в конце 2024-го, в марте 2025-го хотел провести собрание по смене, но УК меня опередила и провела свое голосование. В августе мы все-таки смогли провести собрание членов дома — как итог с 1 февраля у нас новая УК — ООО «УО Партнер Про»», — поделился Иван.

Однако на этом проблемы у дома не закончились. Недавно неизвестные украли камеры видеонаблюдения, установленные во дворе. По всей видимости, похитители устройств имеют отношение к прежней УК, явно не собиравшейся уступать дом другой компании.

Ранее жители Омска пожаловались на холод в квартирах в 40-градусный мороз.