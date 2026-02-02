Андрей Губин объяснил, почему он ужаснейший человек

Певец Губин заявил, что не готов к серьезным отношениям

Певец Андрей Губин объяснил, почему считает себя «ужаснейшим человеком». Интервью с артистом опубликовало издание Woman.ru.

Так он называет себя из-за того, что не может жить ни с кем вместе.

«Я встречаюсь, общаюсь, но на серьезные отношения не готов», — говорит он.

Губин добавил, что с недавних пор стал часто ругать себя. Такой период в его жизни уже случался и продлился несколько лет..

«Всегда десятки проблем найдутся: невнимательность, бытовые моменты, в общем, мне есть за что ругать себя. Но я стараюсь вести себя лучше, хотя порой иногда срываюсь, погружаюсь в те же самые проблемы какие были раньше» — констатировал автор хита «Мальчик-бродяга».

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признается, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными. Также певец жаловался, что его сердце бьется с перебоями.

В октябре 2024 года продюсер и композитор Игорь Крутой признался, что уговаривает Губина вернуться на сцену.

