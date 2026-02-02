«Попалась!»: пенсионерка поняла, что ее обманывают, но все равно отдала деньги мошенникам

Пенсионерка из Забайкалья услышала разговор аферистов, но все равно отдала деньги

Пенсионерка из Петровск-Забайкальского потеряла 1,2 млн рублей, выполняя указания мошенников, несмотря на то что подслушала их разговор. Об этом сообщает полиция Забайкалья.

Все началось со звонка «специалиста» маркетплейса: 64-летнюю женщину попросили назвать код из SMS, а когда она сделала это, то услышала, как звонившая, не вешая трубку, шепнула кому-то: «Попалась в ловушку, давай быстрее заходи в ее «Госуслуги».

Затем связь оборвалась, и пришло SMS о взломе кабинета на «Госуслугах» с телефонным номером, на который требовалось позвонить в случае неправомерного входа.

Далее женщину, которая последовала реккомендации, запугали хакерами, имеющейся доверенностью на управление ее счетами, а также финансированием Украины.

Целую неделю она пыталась снять сбережения, продолжая общаться со лже-специалистами различных ведомств, когда сняла, уехала такси в Улан-Удэ и перевела деньги через банкоматы неизвестным лицам. Лишь спустя неделю пенсионерка сама поняла обман и обратилась в полицию.

Ранее телефонные аферисты обменяли пенсионерке почти 30 млн рублей на сувенирные купюры.