Малинин на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию из США Илья Малинин на зимних Олимпийских играх — 2026 будет носить желтые шнурки, которые ему подарил российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист CBC Девин Эру со ссылкой на заявление самого спортсмена.

2 февраля Малинин провел первую тренировку на олимпийском льду, а на его коньках были шнурки ярко-желтого цвета, подобные носит на своих коньках Овечкин. Малинин заявил, что шнурки ему подарил сам хоккеист. По словам фигуриста, он будет их носить на протяжении всей Олимпиады.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Ранее Гуменник заявил о недосягаемости Малинина.