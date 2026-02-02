Размер шрифта
Раскрыта стоимость «роскошной» съемной недвижимости Ларисы Долиной

Продюсер Дворцов: Долина снимает жилье в центре Москвы за 350 тысяч рублей
Максим Богодвид/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина, несмотря на наличие нескольких объектов недвижимости, в настоящее время снимает жилье за сумму до 350 тыс. рублей. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов изданию «Абзац».

Накануне Долина рассказывала, что арендует недвижимость на выгодных условиях после скандала с квартирой в Хамовниках. Она признавалась, что в будущем планирует выкупить помещение, но на данный момент у нее не хватает средств.

В беседе с «Абзацем» продюсер Дворцов не исключил, что Долина сняла квартиру в радиусе Тверской или Маяковской станций метро Москвы или же дом за городом.

«Стоимость в месяц такой роскоши может обойтись в 250–350 тысяч за четырех- или пятикомнатную квартиру», — добавил он.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. Несмотря на это, она оплатила ЖКУ за квартиру в московских Хамовниках. Новая собственница уже поменяла замки в дверях, намерена сделать ремонт и выбросить часть оставленной мебели. Долина призналась, что «хорошо устроилась» после переезда, однако не раскрыла новый адрес. Кроме того, артистка записала новую песню, в которой есть строчки о «невыносимой боли».

