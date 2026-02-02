Размер шрифта
В Эстонии раскрыли объем запасов продовольствия для населения на случай кризиса

Ints Kalnins/Reuters

Государство в случае острого кризиса сможет обеспечить жителей Эстонии продуктами питания в течение одной недели, заявил руководитель центра резервов Андо Леппиман. Об этом сообщает ERR.

По его словам, в стране существует государственный продовольственный запас примерно на одну неделю.

«Это различные готовые продукты, которые сразу можно употребить», — добавил Леппиман.

Государство поставило перед центром задачу создать запасы продовольствия на две недели.

Отмечается, что резерв продовольствия рассредоточен по всей Эстонии. У центра есть около 10 партнеров, которые хранят государственный запас продуктов почти в двух десятках мест по всей стране.

В октябре сообщалось, что шведские власти намерены сформировать запасы продовольствия на случай войны с Россией впервые со времен Холодной войны.

На создание зерновых резервов потратят около 575 млн крон (более $60 млн — прим. ред.). Храниться запасы будут на севере Швеции — в округах Вестерботтен, Норрботтен, Вестерноррланд и Ямтланд.

Ранее немецкий министр предложил на случай войны запастись консервированными равиоли на €80 млн.
 
