Бородин — об оскорбившем жен бойцов СВО шоумене: «Сказал, что согласовано»

Бородин призвал проверить экс-участника «Дома-2» после оправданий шоумена
Telegram-канал «Яббаров И.В»

В России призвали проверить действия экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Ильи Яббарова из-за его резких высказываний о женах участников СВО. Соответствующее обращение составил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Вчера я ему набирал, он сказал, что есть видео, оригинал, и это вырвано из контекста, и что это было согласовано с участниками СВО. Но я думаю, что это отговорки», — отметил общественный деятель.

Бородин уверен, что в поведении Яббарова есть состав преступления — и он просит компетентные органы дать оценку.

Накануне издание «Абзац» сообщало, что Яббаров провел прямой эфир, на котором спел про россиянок, ждущих мужей и возлюбленных с фронта. В песне прозвучали строки с намеками, что женщины не хранят верность своим супругам, пока те находятся на СВО. В выступлении мужчины звучало большое количество мата.

«Абзац» отметил, что после скандального прямого эфира Яббарова выгнали с «Дома-2». На данный момент блогер отдыхает в Таиланде.

Ранее сообщалось, что юрист Гордон обвинила Галкина в двойных стандартах, защитив Пугачеву
 
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
