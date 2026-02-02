Размер шрифта
Армия

В Москве заработал «цифровой военкомат»

В Москве открылся Единый центр военного комиссариата с системой одного окна
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Москве открылся Единый центр военного комиссариата, где жители города могут оформлять документы воинского учета по принципу одного окна. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Единый центр военного комиссариата работает по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 6. В сообщении мэрии отмечается, что граждане, пребывающие в запасе, могут встать или сняться с воинского учета, внести изменения в документы при переезде, смене регистрации или места работы, сообщить об изменениях семейного положения, получить справки, выписки и копии документов, обратиться за льготами или помощью, а также запросить архивные материалы. Для справок действует горячая линия: +7 (499) 530‑08‑09.

Ранее москвичам приходилось обращаться в районные военные комиссариаты по месту жительства, где все вопросы решались в порядке живой очереди. В новом центре доступны современные сервисы: электронная запись на mos.ru, СМС‑оповещения, пуш‑уведомления, электронная очередь и напоминания по электронной почте. Как отмечают в мэрии, это позволяет исключить очереди, сократить сроки получения документов, повысить доступность услуг и сделать пребывание в центре более комфортным благодаря продуманной маршрутизации по образцу МФЦ.

Ранее в Госдуме предложили создать парадную форму добровольцев СВО.
 
