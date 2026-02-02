Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова главы дипслужбы ЕС Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран, заявил, что она является примером интеллектуального вырождения европейских элит, деградирующих на почве русофобии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Каллас стала хрестоматийным примером интеллектуального вырождения европейских элит, стремительно деградирующих на почве русофобии и фальсификации истории», — написал он.

По мнению Слуцкого, недалеко от нее ушел президент Польши Кароль Навроцкий, обвинивший СССР в развязывании Второй мировой войны и причастности к Холокосту. Тем самым он «оскорбил память советских воинов-освободителей и жертв геноцида», добавил парламентарий.

Слуцкий считает, что европейским политикам стоит перечитать «свои же школьные учебники и пройти курс исторического ликбеза».

Политолог Александр Камкин полагает, что Каллас может уйти в отставку в 2026 году. По его мнению, глава Еврокомиссии может инициировать скандал для того, чтобы подорвать ее репутацию, потому что та не терпит открытой конкуренции.

