Наука

Ученые раскрыли, как сильно на продолжительность жизни влияют гены

Science: генетика может объяснять до 50% различий в продолжительности жизни
Shutterstock

Ученые из Научного института Вейцмана выяснили, что генетика играет значительно большую роль в продолжительности жизни человека, чем считалось ранее. Согласно их расчетам, наследственные факторы могут объяснять около 50-55% различий в том, сколько живут люди. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ранее вклад генетики в долголетие оценивали гораздо скромнее — чаще всего в пределах 10-25%. Новая работа показывает, что эти оценки были занижены из-за методологических ограничений. Многие предыдущие исследования не могли отделить смерти, связанные с биологическим старением, от смертей по внешним причинам — в результате несчастных случаев, инфекций или воздействия окружающей среды.

Авторы проанализировали данные трех крупных регистров близнецов из Швеции и Дании, включая уникальную базу близнецов, выросших раздельно. Чтобы учесть влияние внешней смертности, команда разработала математическую модель с так называемыми «виртуальными двойниками». Этот подход позволил исключить случаи смерти, не связанные напрямую с процессами старения, и пересчитать наследуемость продолжительности жизни.

После такой корректировки выяснилось, что генетический вклад в долголетие примерно вдвое выше, чем предполагалось ранее. Полученные значения хорошо согласуются с данными о наследуемости других сложных признаков человека, а также с результатами экспериментов на животных моделях.

По словам авторов работы, в течение многих лет считалось, что продолжительность жизни почти полностью определяется образом жизни и условиями среды, что ослабляло интерес к поиску генетических механизмов старения. Новые данные, напротив, указывают на то, что такие механизмы существуют и могут быть обнаружены.

Исследователи подчеркивают, что высокая наследуемость долголетия не отменяет важности факторов образа жизни, но открывает новые перспективы для изучения биологии старения и поиска генов, способных влиять на продолжительность и качество жизни человека.

Ранее были найдены генетические причины мании при биполярном расстройстве.
 
Теперь вы знаете
