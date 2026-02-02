Размер шрифта
Украинские СМИ сообщили, что моряки с танкера Marinera не вернутся на Украину

«Суспильне»: моряки с захваченного США танкера Marinera не вернутся на Украину
Russell Cheyne/Reuters

С задержанного США танкера Marinera были освобождены 16 украинских моряков, но возвращаться домой они не планируют, опасаясь преследований и обвинений в госизмене. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне», пообщавшись с моряками.

Из 17 украинцев, находившихся на танкере, под арестом остается только старший помощник.

Отмечается, что на борту Marinera были одесситы, херсонцы и один киевлянин. По их словам, когда их нанимали на работу, то заявляли, что судно не связано с Россией и не находится под санкциями. Курс на Венесуэлу изначально также не закладывался.

Как отмечает издание, после задержания судна США пятеро украинцев дали показания ФБР, а остальных отпустили, предварительно купив им билеты туда, куда они попросили.

О задержании судна M/V Bella 1 («Маринера») стало известно вечером 7 января. Танкер под российским флагом арестовали ВС США в Северной Атлантике. Американские власти утверждали, что судно является частью теневого флота Венесуэлы, и заявляли о намерении выдвинуть членам экипажа обвинения. Отмечается, что до момента захвата оно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, двигаясь в сторону Мурманска.

Среди членов экипажа были два российских моряка. МИД РФ добился от президента США Дональда Трампа их освобождения. Как сообщила 28 января официальный представитель министерства Мария Захарова, россияне находятся на пути домой.

Ранее в Босфоре у 108-метрового сухогруза произошла поломка двигателя.
 
