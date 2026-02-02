Премьер Норвегии обвинил Трампа во лжи за слова о НАТО

Стёре: заявление Трампа, что США не получали ничего от НАТО, неправдоподобно

Заявления президента США Дональда Трампа, сделанные в Давосе, звучат совершенно неправдоподобно, когда он утверждает, будто Соединенные Штаты «отдали всё» НАТО, а взамен не получили ничего. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

21 января Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что США помогали НАТО в Европе защищаться от Советского Союза и России, не получая ничего взамен, поскольку они не платили по счетам.

«Это неверно. Это откровенно неверно. И, думаю, значительная часть американского общества это понимает, потому что это имеет значение каждый день, каждый час. Коллективная безопасность — это не благотворительность. Она строится на взаимной выгоде и собственных интересах», — подчеркнул Стёре, комментируя слова американского лидера.

23 января газета The New York Times сообщила, что НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности. Издание отметило, что после экономического форума в Давосе европейцы поняли — администрация американского президента больше не хочет обеспечивать безопасность в Европе.

Ранее в МИД РФ заявили о «панике» в НАТО из-за невозможности пожаловаться на США.