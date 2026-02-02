Размер шрифта
Великобритания лишила аккредитации российского дипломата

Великобритания решила выслать российского дипломата
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания вышлет российского дипломата. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

В МИД Великобритании осудили «неспровоцированное и необоснованное решение выслать британского дипломата в прошлом месяце», а также необоснованные обвинения в адрес сотрудников ведомства.

В министерстве добавили, что лишили российского дипломата аккредитации.

«Любые дальнейшие действия, предпринимаемые Россией, будут рассматриваться как эскалация, и на них будет дан соответствующий ответ», — говорится в публикации.

15 января сообщалось, что в британском посольстве в Москве выявили незаявленного сотрудника спецслужб Великобритании Дэвиса Гарета Самьюэля, направленного в Россию под прикрытием. В ФСБ отметили, что российский МИД принял решение о лишении Самьюэля аккредитации — ему было предписано покинуть территорию России в течение двух недель.

В марте прошлого года двум британским дипломатам — Алкеше Одедру и Майклу Скиннеру — было предписано покинуть РФ в течение двух недель. По данным ФСБ, второй секретарь диппредставительства в России Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной работой, которая угрожала безопасности российского государства.

Ранее в Британии испугались из-за создания голубей-шпионов в России.
 
