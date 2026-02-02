Студентку посадили в тюрьму за обман при сдаче экзамена

В Китае студентку отправили в тюрьму за подделку результатов языкового экзамена

Китайская студентка попала за подделку результатов теста по английскому языку для получения диплома. Об этом сообщает SCMP.

Студентка Хуан Синьи, сейчас магистрантка Гонконгского баптистского университета, получила три месяца тюрьмы за подделку результатов теста TOEFL, чтобы получить диплом Линнаньского университета.

В сентябре 2022 года девушка поступила на двухгодичный бакалавриат по госуправлению и менеджменту. Для диплома нужно было сдать экзамен TOEFL или IELTS и набрать минимальный балл.

В мае 2024-го она прислала табель с результатом TOEFL, но в университете заметили, что фотография в табеле и внешность Хуан не совпадают, и организовали с ней встречу.

На встрече Хуан заявила, что сдавала экзамен в Камбодже, отредактировала снимок из-за «непривлекательности», однако позже выяснилось, что тест сдал за нее нанятый человек.

Девушку отправили под суд, где она заявила, что очень хотела учиться в Гонконге, но четыре раза не смогла получить необходимые результаты на экзамене по английскому языку.

Известно, что за этот проступок Хуан уже была наказана общественными работами в университете Линнань. Ее адвокат также отметила, что в итоге студентка получила результаты, соответствующие требованиям, с пятой попытки сдачи теста.

Однако судья Дэвид Чум назначил китаянке три месяца тюрьмы, подчеркнув, что преступление было «серьезным» и «требовало сурового наказания».

Ранее мужчина 49 раз заказывал роллы, отменял платеж и ел их бесплатно, и попал в тюрьму.