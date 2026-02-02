Размер шрифта
Вирусолог назвал главный симптом оспы обезьян

Вирусолог Нетесов: язвы на лице и теле являются главными признаками оспы обезьян
Global Look Press

Язвы на лице и теле являются главными признаками заболевания оспой обезьян у человека. Об этом сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.

«Самый главный симптоматический признак – это язвочки на лице и на теле», — сказал он, отметив, что такие язвы могут также быть при ветряной оспе, кори и в тяжелых случаях заболевания краснухой.

С такими признаками люди всегда обращаются к врачам, подчеркнул специалист.

По его словам, за последние 10 лет было зафиксировано два случая заболевания оспой обезьян.

Первый пациент оказался в больнице два дня назад. В течение пяти дней температура мужчины поднималась до 39 градусов, а на лице наблюдалось высыпание. Сегодня стало известно о втором пациенте, поступившем в больницу.

По данным SHOT, в Подмосковье еще один человек мог подхватить оспу обезьян от знакомого.

Ранее Онищенко рассказал, чем оспа обезьян похожа на вирус Нипах.
 
