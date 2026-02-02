В Следкоме назвали возможные причины авиакатастрофы в Оренбургской области

СК: ошибка пилота или неисправность самолета могли привести к крушению в Орске

К крушению учебного самолета в Орске могли привести ошибка пилота или неисправность борта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следствием рассматриваются несколько версий случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета на транспорте, добавили в ведомстве.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что причиной происшествия могло стать сваливание. Это ситуация, когда воздух неправильно обтекает крыло: самолет начинает трясти и управление теряется. Часто это бывает следствием ошибочных действий пилота.

Самолет совершал учебно-тренировочный полет. В результате крушения учебного самолета Diamond не выжили три человека — два курсанта и инструктор. Спасатели МЧС, прибывшие на место ЧП, возгорания не обнаружили. Обстоятельства трагедии выясняются.

По информации канала, борт пропал с радаров около 10:40 по московскому времени. Позже обломки двухместного самолета, принадлежащего Ленинградской академии имени Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап, который входит в состав городского округа города Орска.

Ранее в Подмосковье легкомоторный самолет с двумя людьми врезался в сугроб после посадки.