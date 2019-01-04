В МВД сняли с должности двух руководителей

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Руководитель Главного управления МВД России по противодействию экстремизму Тимур Валиулин был освобожден от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, в связи с этим был дан соответствующий указ президента.

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«Указом президента глава Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин освобожден от занимаемой должности», — сказал источник агентства.

Также от занимаемого поста освобождена руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова. Подчеркивается, что она ушла по собственному желанию, ее рапорт об отставке был удовлетворен.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин отправил в отставку прокурора Москвы.