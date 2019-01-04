СК выдвинул обвинения экс-министру финансов Московской области

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Следственный комитет России(СК) предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован из Франции. Об этом сообщается на сайте СК.

Как отмечается, ему грозит уголовная ответственность по трем пунктам. Он обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также в растрате.

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Ранее сообщалось, что Франция выдала России экс-министра финансов Подмосковья.

В 2007 году организованная группа, в которую входили экс-министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов и другие лица, совершила мошеннические действия, направленные на хищение более 1 млрд руб., который предназначался для правительственной программы по развитию ипотечного кредитования. В 2013 году Кузнецова задержали во Франции.