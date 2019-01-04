В Таиланде утонул россиянин, пытаясь спасти дочь

На острове Самуи в Таиланде погиб российский турист, который пытался спасти тонущую в море дочь. Об этом сообщает портал Pattaya Now.

По данным портала, инцидент произошел в среду, 2 января.

Отмечается, что российские туристы пошли купаться в море, несмотря на выставленные на пляже красные флажки, которые предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.

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На портале рассказали, что мужчине удалось спасти дочь, однако его самого накрыла большая волна и ударила головой о камни. После этого он умер.

Ранее сообщалось, что на Таиланд надвигается ураган «Пабук».