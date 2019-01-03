Опознаны тела 37 погибших в результате трагедии в Магнитогорске

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Тела 37 погибших при обрушении многоквартирного дома в Магнитогорске опознаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Как отмечается, всего на данный момент обнаружены 38 тел.

На месте трагедии продолжаются спасательные работы.

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ЧП в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали о состоянии выжившего в Магнитогорске ребенка.