В Латвии выразили соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Магнитогорске. Свое обращение он разместил в твиттере.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии», — написал Ринкевичс.
Ранее сообщалось, что число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 27. Среди погибших трое — дети. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.