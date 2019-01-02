В Латвии выразили соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Магнитогорске. Свое обращение он разместил в твиттере.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии», — написал Ринкевичс.

Ранее сообщалось, что число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 27. Среди погибших трое — дети. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.