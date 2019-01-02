Под завалами в Магнитогорске обнаружены тела еще двух погибших

<img src="//img.gazeta.ru/files3/37/12117037/upload-RIAN_5746398.HR-pic905-895x505-61114.jpg">

Спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске тела еще двух погибших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На данный момент число жертв трагедии составляет 26 человек.

«Извлечены тела женщины и мужчины, всего погибших на это время 26 человек», — подтвердили в МЧС.

Реклама

Судьба еще 15-ти человек остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что в МЧС России рассказали о ходе спасательных работ в Магнитогорске.