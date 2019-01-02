Под завалами в Магнитогорске обнаружены тела еще двух погибших
Спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске тела еще двух погибших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На данный момент число жертв трагедии составляет 26 человек.
«Извлечены тела женщины и мужчины, всего погибших на это время 26 человек», — подтвердили в МЧС.
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Судьба еще 15-ти человек остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что в МЧС России рассказали о ходе спасательных работ в Магнитогорске.