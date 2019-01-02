Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону

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Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

«Российская сторона предоставила консульский доступ американской стороне к гражданину США Полу Уилану», — подтвердили в МИДе.

Ранее сообщалось, что задержанный по обвинению в шпионаже американец критиковал деятельность CNN при помощи российской социальной сети «ВКонтакте».