Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.
«Российская сторона предоставила консульский доступ американской стороне к гражданину США Полу Уилану», — подтвердили в МИДе.
Ранее сообщалось, что задержанный по обвинению в шпионаже американец критиковал деятельность CNN при помощи российской социальной сети «ВКонтакте».