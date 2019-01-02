В Магнитогорске приостановили разбор завалов дома из-за угрозы обрушения
Замначальника главка МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов сообщил, что работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске вновь остановлены из-за угрозы обрушения уцелевшей стены, передает ТАСС.
По его словам, сохранившаяся стена вызывает серьезные опасения, потому что закреплена только в одном месте с фасадной части здания.
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«Мы вынуждены были прекратить работу буквально полчаса назад, потому что стена начала сильно вибрировать», — сказал Трунов.
Представитель МЧС добавил, что было принято решение демонтировать стену и с места работ уже увели людей.
Ранее сообщалось, что под завалами дома в Магнитогорске могут оставаться пять детей.