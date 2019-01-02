В Магнитогорске приостановили разбор завалов дома из-за угрозы обрушения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/281/12116281/upload-TASS_30781625-pic905-895x505-94305.jpg">

Замначальника главка МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов сообщил, что работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске вновь остановлены из-за угрозы обрушения уцелевшей стены, передает ТАСС.

По его словам, сохранившаяся стена вызывает серьезные опасения, потому что закреплена только в одном месте с фасадной части здания.

Реклама

«Мы вынуждены были прекратить работу буквально полчаса назад, потому что стена начала сильно вибрировать», — сказал Трунов.

Представитель МЧС добавил, что было принято решение демонтировать стену и с места работ уже увели людей.

Ранее сообщалось, что под завалами дома в Магнитогорске могут оставаться пять детей.