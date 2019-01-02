В Дании в железнодорожной аварии погибли шесть человек

В результате аварии на железнодорожном мосту в Дании погибли шесть человек, передает Reuters со ссылкой на железнодорожного оператора DSB.

Сообщается, что инцидент произошел из-за сильного торможения грузового состава на мосту. В пассажирский поезд, направлявшийся в столицу Копенгагена, полетели предметы с грузового поезда.

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Как отмечается, авария нарушила движение поездов по мосту, соединяющему острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт.

Из-за непогоды спасателям трудно подобраться к месту аварии.

Ранее сообщалось, что в Турции сошел с рельсов скоростной поезд.