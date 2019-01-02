Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло
Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Таким образом, общее число жертв на текущий момент составило 16. Неизвестной остается судьба 25 человек.
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Уточняется, что обе обнаруженных погибших — женщины.
Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6.00 31 декабря, пострадали шесть жильцов. Всего в зоне обрушения проживали 120 человек.
Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.
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