Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло

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Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Таким образом, общее число жертв на текущий момент составило 16. Неизвестной остается судьба 25 человек.

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Уточняется, что обе обнаруженных погибших — женщины.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6.00 31 декабря, пострадали шесть жильцов. Всего в зоне обрушения проживали 120 человек.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.

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