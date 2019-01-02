Власти Германии считают терактом наезд на людей

Правоохранительные Германии считают терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

По информации издания, сейчас федеральная прокуратура ведет проверку, устанавливая, должны ли они расследовать это дело. По словам источников газеты, власти не исключают теракт в качестве мотива нападения.

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Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Реул заявил, что задержанный по подозрению в нападении уже во время допроса «высказал ксенофобские настроения».

«У этого человека было явное намерение убивать иностранцев», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина совершил наезд на группу пешеходов.