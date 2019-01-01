Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми

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Спасатели обнаружили тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает ТАСС.

«По состоянию на 12:00 1 января из-под завалов извлечены тела восьми погибших», — сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.

Отмечается, что судьба 36 человек, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

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Ранее поисковая операция в Магнитогорске была приостановлена.

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