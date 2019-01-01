Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми
Спасатели обнаружили тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает ТАСС.
«По состоянию на 12:00 1 января из-под завалов извлечены тела восьми погибших», — сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.
Отмечается, что судьба 36 человек, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.
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Ранее поисковая операция в Магнитогорске была приостановлена.
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