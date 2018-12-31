В Челябинской области объявят траур из-за взрыва в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что в регионе будет объявлен траур в связи с ЧП в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в Челябинской области будет объявлен траур из-за трагедии в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома.
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Однако, губернатор не назвал точную дату.
Ранее сообщалось, что после обрушения подъезда в Магнитогорске неизвестна судьба 68 человек.
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