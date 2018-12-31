ФСБ: в Москве во время шпионской акции задержан американец

В Центре общественных связей российской ФСБ проинформировали о задержании в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в связи с его задержанием было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»).

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«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», — заявили в ведомстве.

Ранее посольство России заявило об обострении шпиономании в Британии.