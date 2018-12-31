Туристов в Венеции обложат новым налогом

Власти Венеции предложили на рассмотрение законопроект о принятии нового налога для туристов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новый налог получил название tassa di sbarco, что можно перевести как «за возможность сойти на берег». Отмечается, что изначально придется заплатить тем, кто прибывает на круизном корабле в исторический центр города. Плата должна составить €2,5 — €5 в месяц в зависимости от сезона.

В мэрии города пока не комментировали новое предложение.