Синоптики рассказали москвичам о погоде в новогодние праздники

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в новогодние праздники, передает RT.

Он отметил, что 31 декабря в столице ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Днем температура составит -2...-4 °С.

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Он также рассказал, что в новогодние каникулы погода будет «очень хорошая, со снежком», никаких экстремальных погодных условий и катаклизмов не предвидится.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам не вредить здоровью и не проводить всю новогоднюю ночь за столом.