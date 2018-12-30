Число случаев заражения вирусом Эболы в ДРК превысило 590

Число случаев заражения вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 590, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Уточняется, что 360 человек скончались в результате заболевания.

Ранее сообщалось, что в Демократической республике Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, всего спустя несколько дней после того, как государство объявило, что им удалось побороть вирус в очередной раз.