NBC: в Ираке опасаются возвращения «побежденного ИГ»

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Несмотря на провозглашение победы над «Исламским государством» (организация запрещена в России) в Ираке опасаются возвращения террористической группировки, сообщает американский телеканал NBC News.

Немногим более года спустя после того, как Ирак провозгласил завершение войны против «Исламского государства» и победе над террористической организацией, многие из бывших сторонников ИГ по-прежнему остались на улицах Багдада, из-за чего иракцы опасаются, что боевики могут попытаться вернуться, отмечается в материале.

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Недавно президент США Дональд Трамп удивил своей поездкой на базу к американским солдатам в Ираке.

Трамп сообщил, что не планирует выводить американские войска из Ирака, но предупредил, что Соединенные Штаты не будут продолжать играть роль мирового полицейского. До этого он принял решение о полном выводе войск из Сирии.

Госсекретарь Майк Помпео ранее заверил премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди, что США по-прежнему привержены поддерживать борьбу с ИГ в стране. Белый дом в свою очередь приказал Пентагону разработать планы вывода войск и из Афганистана, сообщили официальные лица NBC News на прошлой неделе.

Так, эксперт по вопросам безопасности и террористическим группировкам Хишам аль-Хашими заявил, что «Исламское государство» никогда не было полностью уничтожено. По его словам, обстрелы и взрывы до сих пор продолжаются по всей стране, а элементы группировки по-прежнему удерживают территорию в отдаленных и сельских районах Ирака.

Правительство Ирака по-прежнему сталкивается с угрозами безопасности в стране, экономическим кризисом и задачей восстановления участков территории, разрушенных в результате борьбы с ИГ.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.