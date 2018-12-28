Верующие смогут в виде исключения причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне

Верующие Русской православной церкви в виде исключения могут причащаться в Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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Он заявил, что Пантелеймонов монастырь принадлежит Константинопольской церкви, как и все афонские монастыри.

«Но в других афонских монастырях, к сожалению, они не могут причащаться», — сказал митрополит Иларион.

Ранее президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Священного Синода РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.