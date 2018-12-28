Синоптики пообещали москвичам чудесную новогоднюю ночь

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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь москвичей ждет снежная погода и постепенное повышение температуры, передает агентство городских новостей «Москва».

Синоптик отметил, что в настоящее время в Москве наблюдается избыток снега, и порекомендовал жителям столицы этим воспользоваться.

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«Понятно, что в новогоднюю ночь этот фактор можно использовать - с детьми играть, дурачиться, в снежки играть, снежную бабу лепить и так далее. С точки зрения погоды в Новый год все будет замечательно», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в течение новогодней ночи температура будет повышаться — если в начале первой ночи января ожидается около -10°С, но к утру потеплеет до -3°С.

По его словам, в последние дни 2018 года природных катаклизмов также не ожидается, температура будет ниже нуля.

Ранее сообщалось, что наступающий год может стать самым теплым в истории.